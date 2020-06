Thiago Silva non rinnoverà il contratto in scadenza col Paris Saint-Germain, ma non tornerà subito in patria. Lo stesso 35enne difensore brasiliano ha dichiarato sul canale Instagram della rivista Caras: "Sono enormemente grato al Fluminense per tutto quello che mi ha dato, ma ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa".

Sulle sue tracce ci sono Milan, Napoli, Everton e Wolverhampton. Queste ultime due sono le destinazioni più probabili.