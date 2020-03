Thiago Silva via da Parigi. Non è una notizia di mercato, ma lo scenario verificatosi nei giorni scorsi, quando il difensore è tornato in Brasile vista l'emergenza coronavirus. Intervenuta sui canali social, la moglie del giocatore spiega: "È una decisione che io e mio marito abbiamo preso insieme perché la situazione a Parigi è molto triste. Abbiamo deciso di cercare un volo per il Brasile perché qui posso ancora trovare cose nei supermercati. La Francia è il secondo paese colpito in Europa dalla pandemia, la situazione è ora difficile e volevamo proteggerci nelle migliori condizioni. A Parigi i supermercati si svuotano molto rapidamente e ogni volta che esci è una situazione rischiosa per la mia famiglia e per me. La nostra decisione si basa su questi due fattori. In bocca al lupo e restate a casa, per favore. Baci e lunga vita in Francia".