Thiago Silva è in finale di Champions League con il Chelsea, ma non dimentica la sua ex squadra, il Milan: "Sono ancora un tifoso". Il difensore brasiliano racconta a Sky Sport: "Ritorno in Champions che manca dal 2013/14? Penso a questo momento da quando me ne sono andato dal Milan. Speravo che riuscisse a rientrare tra le prime quattro e quest'anno siamo vicini".



JUVE-MILAN - "Ho visto la partita, c'è stata un po' di tristezza per i brasiliani che giocano con la Juve come Danilo, Alex Sandro e Arthur e per Buffon mio ex compagno a Parigi, ma i rossoneri hanno meritato questo risultato e meritano la qualificazione per il grande campionato che ha fatto in questi 6-7 mesi. Resto un tifoso milanista e spero di tornare presto a San Siro che per me è uno stadio speciale".