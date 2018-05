Il presidente dell'Inter e ancora socio di Minoranza, Erick Thohir ha concesso un'intervista in Indonesia a Top Skor in cui ha parlato anche del mercato nerazzurro soffermandosi sulla situazione del capitano Mauro Icardi.



LA CLAUSOLA - "Icardi ha una clausola di 110 milioni di euro per i club esteri, chi lo vuole deve parlarne con la dirigenza nerazzurra. L'aumento a 150 milioni? Per il momento non è stato ancora concordato col giocatore".



LE VOCI SULLA JUVE - "Per i club italiani, Icardi potrebbe valere molto di più. Se un club di Serie A lo vuole, l'Inter può chiedere anche 200, 300, 400 milioni di euro".