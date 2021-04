Quando lo stadio non era ancora vuoto, gli spalti erano colorati e i cori riempivano l'aria, allai tifosi dell'erano soliti cantare, capolavoro di. Una canzone nata in Giamaica ed entrati negli stadi europei prima ine poi in, arrivando ingrazie a, figlio di, che la cantò prima di un match europeo contro l'Aek Atene, conquistando tutti (ed esaltando tutti, con gli olandesi che vinsero 3-0). E diventando, così, il secondo inno dei Lancieri.. Sì, perché secondo le indiscrezioni che arrivano da Footyheadlines, la prossima terza maglia dell'Ajax sarà dedicata proprio a Bob Marley e alla sua splendida canzone: tutta nera, con inserti rossi, eccezion fatta per le tre stelle sotto il simbolo, il colletto e le tre strisce dell'Adidas, che saranno rosse, gialle e verdi, i colori del rastafarianesimo. E sul retro della maglia, sotto il colletto, i three little birds.va a celebrare un connubio speciale per chi ama il calcio. E che fa anche sorridere per il futuro, quando gli stadi saranno di nuovo pieni di gente e si potrà ascoltare i tifosi cantare a squarcia gola per i propri beniamini.. "