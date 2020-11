Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus, campione del mondo con la Francia nel 1998, dice la sua sul problema razzismo in Italia. Queste le sue parole a La Stampa: “In Italia c'è un vero problema razzismo e quello che mi rende più triste è che lo si accetti. C'è ipocrisia per cui si dice che non è possibile accettarlo, ma ciò che emerge negli stadi è l'immagine della società. Il razzismo esiste ovunque. Le nostre società si sono costruite sull'idea che essere bianchi è meglio, come sull'idea che essere uomini è meglio che essere donne. Che lo è essere eterosessuali. Si può superare sapendo che certe persone non vogliono perché in questo sistema sono avvantaggiate”.