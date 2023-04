Lilian Thuram continua a lottare contro il razzismo. L'ex difensore francese di Juventus, Parma, Barcellona e Monaco (51 anni) partecipa con il giornalista italiano Ezio Mauro al Festival internazionale di letteratura "Incroci di civiltà". L'appuntamento è fissato alle ore 15.30 di oggi pomeriggio presso l'Auditorium Santa Margherita di Venezia.



Ieri sera, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, Thuram ha dichiarato: "In Europa tante persone vogliono normalizzare il razzismo. Non possono dire apertamente che sono razziste, ma parlano di "noi" e "loro". Io sono nero e dal mio punto di vista l'Italia è molto più razzista di prima, perché non c'era questo governo. Se uno dice che non è cambiato niente, forse è perché è bianco. Io sono francese, quando la Le Pen arriva al secondo turno delle elezioni, io e la mia famiglia abbiamo paura. Non si fanno battute sul razzismo".