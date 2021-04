Intervistata da Sky Sport nel prepartita di Ajax-Roma il dg dei giallorossi Tiago Pinto ha fatto il punto sulla gara e sulla situazione di Paulo Fonseca.



NON È A RISCHIO - "Il futuro di Fonseca non dipenda da questa gara. Il mister ha parlato del proprio futuro spiegando che quello che conta è il presente. E noi siamo concentrati su questa gara per quelli che sono i nostri obiettivi".



NON È L'UNICO ALLENATORE CON QUESTO CONTRATTO - "Capisco il vostro lavoro, lo rispetto, ma ci sono tanti allenatori in scadenza in Serie A e non capisco l'insistenza sul nome di Fonseca. Noi siamo uniti per vincere oggi, vincere domenica e poi passare il turno".



MENTALITA' - "Per cambiare la mentalità serve una cosa molto semplice: vincere. Vincere ieri, oggi e domani, e non intendo soltanto le partite, ma nel lavoro di ogni giorno. La mentalità deve essere quella di migliorarci sempre. Le vittorie aiutano, certo, ci stiamo lavorando e se anche oggi i risultati non si vedono in futuro arriveranno."