Nella, la totale mancanza di rapporti tra la proprietà e i media, dove per media si intende anche il normale pubblico tifoso, ha finito per stritolare, l’unico riconoscibile nel giro, l’unico alla fine davvero esistente.. Si sente parlare dell’a.d., ma non svolge compiti di rappresentanza. Fa il suo mestiere, non è la Roma.E’ chiaro che l’errore è grande e se non fermato si allargherà.. Si aspetta non che salvi la Roma dal suo disastro economico, ma che lo aggravi comprando grandi giocatori. Fino a quel momento si accetta in silenzio il suo silenzio.i. La squadra poi non appartiene a nessuno, sono gente a contratto. Che c’entra la Roma? Così la Roma fuori dal campo non esiste, è un’entità astratta, nessuno che la rappresenti. L’unico che resta è l’allenatore.