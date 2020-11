. Anzi, detesto profondamente questa cosa molto romana (ista) di trasformare il direttore sportivo in una star. Oddio, certo, se vendi e compri come gli ultimi ds romanisti sulle prime pagine ci finisci per forza. Però, anche basta. Naturalmente, sulla stampa è giù iniziata la gara dei surpelativi, con aneddoti e racconti che lo fanno sembrare il, solo molto più giovane. C'è chi lo definisce un seduttore in grado di ammaliare e convincere un giocatore a cambiare decisione nello stesso tempo in cui Filippotaglia il traguardo. Chi sussurra e racconta di un'intelaiatura di rapporti che neanche lanello scacchiere dei poteri mondiali. Eppoi, immancabili, le liste degli affaroni portati a termine che fanno sembrare luie quelli che hanno avuto a che fare con lui dei sempliciotti beffati e messi nell'angolo come mariuoli di cortile. Insomma, un altro superuomo.Dopo aver ignobilmente e acidamente spettegolato sulle esagerazioni di alcuni miei colleghi e di questo modo trionfalistico di raccontare uno che non è manco sbarcato a Roma e non ha neanche tirato fuori una penna dal taschino, vi dico la mia. Premetto:Mi sono letto alcune sue dichiarazioni e diverse cose sul modo di lavorare. Lo scorso agosto, aveva raccontato a Sky, parlando del suo lavoro al Benfica: «Abbiamo investito tanto nelle infrastrutture. Bisogna spendere per allenatori e giocatori, ma mai dimenticare le infrastrutture. Il nostro principio è che un giocatore arrivi qui e pensi solo ad allenarsi e a giocare, al resto pensiamo noi: così li proteggiamo. Penso sia uno dei migliori centri di allenamenti del mondo».. La cura nei minimi dettagli della giornata nell'area tecnica. La qualità degli staff.Obiettivi semplici ma necessari perché troppo spesso ci si dimentica che una squadra vincente non nasce mai sul campo, ma dietro alle scrivanie grazie a dirigenti capaci e in sintonia.. Nessun ruolo barocco e una sola stella polare: mettere la squadra nelle migliori condizioni di poter lavorare. Poi, certo, vale per lui come per chiunque altro: nel calcio contano i fatti, unica versa Cassazione. E allora, qualche superlativo in meno non guasterebbe in attesa di vedere la nuova Roma di Tiago Pinto.Paolo Franci