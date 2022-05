Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, parla a Dazn prima della finale di Conference League con il Feyenoord: "Cosa significa questa finale? Abbiamo fatto una lunga strada, passando anche serate brutte ma siamo riusciti arrivare qui in finale. E' importante per il progetto, ma soprattutto per la città e per i tifosi, questa è la principale motivazione per vincere questa sera. Siamo abituati, abbiamo giocato ogni quattro giorni tutta la stagione. La squadra è carica, è motivata, siamo tutti al massimo senza infortunati e vogliamo essere una bella squadra in campo per vincere la Coppa. Quanto sarebbe importante vincere? Durante questa stagione con Mourinho abbiamo fatto tanti miglioramenti, il bilancio è sicuramente positivo. Se vinciamo siamo più felici ma siamo comunque sulla strada giusta".



SKY - Pinto ha poi aggiunto a Sky Sport: "Le emozioni sono grandi. Questa è la finale, si vince con la testa. Vogliamo vincere per i tifosi. Siamo tutti un po' tesi, ma è normale. I Friedkin hanno detto che è un punto di partenza? Abbiamo portato a Roma Mourinho, abbiamo migliorato tanti aspetti. Sappiamo la strada che vogliamo percorrere e nei prossimi anni vogliamo giocare altre finali. Cosa ha portato Mourinho? Oltre i risultati, la squadra, la struttura è cresciuta tanto. Questa è la strada giusta e nei prossimi anni arriveranno altre soddisfazioni".