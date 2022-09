Youri Tielemans, dal ritiro della nazionale belga, torna sulla sua decisione di restare al Leicester in estate: "Sono felice di respirare un po' d'aria fresca qui perché ora è dura al Leicester. E' chiaro che le cose non stanno andando bene, ma stiamo facendo tutto il possibile come squadra. Al Leicester, le sconfitte consecutive ci hanno condizionati come gruppo. Abbiamo bisogno di sfruttare questa sosta per ricaricare le batterie. Ma non mi pento della mia scelta di restare".