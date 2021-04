Stadio Olimpico aperto all'Europeo. Nella giornata di mercoledì Gabriele Gravina, presidente Figc, si recherà a Palazzo Chigi, dopo aver confermato al consiglio Figc di essere “moderatamente ottimista” in merito alla decisione del Governo. L'impianto di Roma dunque sarà accessibile al 25 per cento di capienza, il requisito indispensabile perché la Uefa confermi Roma fra le 12 città dell'Europeo della prossima estate.



LE PAROLE DI GRAVINA - Queste le parole di Gravina: “L’Italia non può permettersi di perdere una pagina di storia perché questo 11 giugno segnerà la ripartenza del Paese è in quel momento non sarà solo la ripartenza del calcio. Serve un’assunzione di responsabilità di prospettiva, un messaggio di speranza. Capisco chi si limita ai dati attuali, ma dobbiamo avere il coraggio di pensare a quello che succederà l’11 giugno”.



L'OK DEL GOVERNO IN ARRIVO - La Figc ha consegnato questa mattina i suoi progetti per l’Olimpico aperto al ministro della salute Roberto Speranza e alla sottosegretaria Valentina Vezzali: secondo l'Ansa, il Governo sarebbe orientato a dire sì nelle prossime ore.