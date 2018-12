Duro, durissimo attacco del tifo organizzato dellaal presidente. In occasione della partita contro il Parma, davanti alla Gradinata Sud è stato distribuito un volantino (foto telenord.it - firmato da Ultras Tito, Fedelissimi, Fieri Fossato, Struppa, Valsecca Group, Molesti e Cattivi Maestri) con un messaggio eloquente: "Ogni attività intrapresa ha sempre avuto un solo ed unico fine: il bene dell'U.C. Sampdoria. In merito alla vicenda che vede accusato il signor Massimo Ferrero di aver rubato soldi dalle casse della Sampdoria, a quest'ultimo è stato chiesto solo ed esclusivamente una cosa a riguardo: chiare spiegazioni. La risposta? Qualche minuto di 'spot pubblicitario'. Non ci sta bene, non lo possiamo accettare! Questo atteggiamento che offende ancora una volta i sampdoriani, ci impone di dire basta. Da oggi l'obiettivo sarà quello di cacciare questo personaggio indegno dalla massima carica dell'Unione Calcio Sampdoria. Allo stesso tempo garantiamo che la squadra non sarà mai coinvolta nelle iniziative che riguardano questa vicenda, ricevendo come sempre il massimo e incondizionato sostegno".