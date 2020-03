Campionato fermo, palla che non rotola più da una decina di giorni e non lo farà - almeno - per altre tre settimane. La Serie A, come tutto il mondo dello sport, si ferma, impotente davanti all'epidemia di coronavirus che la sta facendo da padrone in tutto il pianeta. Lo stop forzato del torneo mette a dura prova i bilanci del calcio italiano: come evidenzia questa mattina Repubblica, infatti, la Serie A perde 750 mila euro al giorno, cifre similli a quelle di Alitalia.



TUTTI I NUMERI - E lo scenario appare nerissimo: il bilancio complessivo della scorsa stagione (2018-2019), infatti, si è chiuso con un -274 milioni di euro (a fronte di un -65 milioni della stagione precedente). A maggio Sky, Dazn, Rai e Img dovrebbero versare gli ultimi 340 milioni di euro dei diritti tv nelle casse dei club: lo stop del campionato, però, potrebbe sospendere i pagamenti. Danni che rischiano di diventare incalcolabili: dal botteghino, infatti, la perdita è stimata in 150 milioni, a cui si aggiungono 200 milioni dalle sponsorizzazioni, per un totale di quasi 690 milioni.



INCUBO - Il futuro, al momento, è un'incognita: l'unica certezza è che la Serie A proverà in tutti modi a portare a termine il campionato. In caso di sospensione, infatti, i tifosi potrebbero chiedere il rimborso dell'abbonamento, le tv richiedere alcune tranche dei diritti tv, e lo stesso vale per gli sponsor. Uno scenario da incubo a cui, al momento, nessuno vuole pensare.