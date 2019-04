Ce l’hai talmente piccolo che neanche lo vedo, xcui nu me posso attacca’. Però se vuoi accomodati sul mio. Prima di parlare dei miei tifosi Sampdoriani sciacquati la bocca..Ti Adoro. https://t.co/nA9NguA6Gl — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) 7 aprile 2019

I tifosi dellae il presidente dellaa Massimonon se le sono mandate a dire sui social dopo la partita di ieri sera vinta dai giallorossi per uno a zero. Su Twitter un supporter della squadra capitolina ha attaccato il patron blucerchiato: "Sampdoriano tifoso da due soldi, impara a tifare. Se devi offendere e prendere per il c… fallo mentre vinci largamente, non sullo 0-0. Ferrero attaccati al c…". Dopo qualche minuto è arrivata la risposta del presidente della Sampdoria: "Ce l’hai talmente piccolo che neanche lo vedo, per cui non mi posso attaccare. Però se vuoi accomodati sul mio. Prima di parlare dei miei tifosi sampdoriani sciacquati la bocca. Ti Adoro".