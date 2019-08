Un tifoso della Sampdoria non sta passando sicuramente le ore migliori della sua vita: lo scorso dicembre ha infatti deciso di tatuarsi il gol di Saponara contro la Lazio, di tacco all 99' e valido per il 2-2 contro i biancocelesti. Scelta azzardata per un calciatore in prestito dalla Fiorentina, ma non certamente un dramma: quello invece avviene a causa del mercato, nel quale Saponara passa agli acerrimi rivali del Genoa. Questa mattina il trequartista ha sostenuto le visite mediche con i rossoblu, voltando le spalle alla sua ex squadra: "Le reazioni sono state quelle che mi aspettavo, ma il calcio ormai si sa come funziona". Un tifoso in particolare non l'ha presa molto bene...