Nell’ultima settimana, il noto social media Tik Tok si è riempito delle testimonianze dei giovani ucraini, che hanno diffuso sul portale dell’azienda cinese ByteDance cinese video e foto per condividere il loro punto di vista. Come avvenuto in precedenza con le Primavere arabe del 2011, un social network inizia a giocare un ruolo importante a livello mediatico in un conflitto. In precedenza, furono Facebook e Twitter a narrare le parti della guerra. A differenza dei suoi predecessori Tik Tok è un flusso caotico di informazioni che perdono il loro livello di contestualizzazione, in cui non è facile dividere reale, fake news, propaganda o contenuti veritieri e non riciclati.chiedendo ai giovani russi di far sentire il proprio volere per un ‘cessate il fuoco’. Poco dopo questo appello, l’autorità russa Roskomnadzor chiese all’app di cessare l’inclusione di contenuti a carattere militare per i minori.rendendosi molto appetibili e cruciali per i conflitti, in quella guerra mediatica che fa da contorno al campo di battaglia. Chris Stokel-Walker, su Wired, parla di Tik Tok come di un media capace di catturare con immediatezza che non è eguagliabile su altre piattaforme, un tipo di piattaforma capace di modellare la percezione di come si sta svolgendo il conflitto. In quella che viene definita la prima guerra dei social, si sono visti adolescenti condividere gli arredamenti dei propri rifugi di salvezza o militari ballare a ritmo dei Nirvana, sperando che nel più breve tempo possibile si torni a condividere balletti e spensieratezza.