grazie alla sua innovativa funzione principale che le permette di creare brevi video sincronizzati con la possibilità di aggiungere filtri ed effetti unici.Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal è infatti emerso che, principalmente nella sede di Los Angeles, iNon è tutto, si parla anche di, reperibilità anche la domenica sera e: sono queste le condizioni e le conseguenze alle quali i lavoratori devono sottostare.Oltre a ciò, il WSJ parla di pesanti impegni settimanali dedicati a lunghe riunioni e alTikTok, infatti, spinge molti uffici degli Stati Uniti a seguire la programmazione degli omologhi cinesi per rendere disponibili aggiornamenti e correzioni, anche a seguito di abusi, in tempo reale. Sembrerebbe che i dipendenti siano arrivati ad avere paranoie su alcuni ritardi rispetto ai colleghi e frustrazione.Da quanto scritto su Twitter da un ex dipendente, sono almeno una decina i lavoratori che hanno lasciato l’azienda a causa del carico di lavoro esorbitante che dovevano sopportare.Ciò che è certo è che casi simili sono riscontrabili in migliaia di aziende o altri posti di lavoro e dovrebbero farci riflettere con attenzione.