Intervistato da Sportweekl'attaccante del Lille e figlio dell'ex bandiera del Milan, George, si è raccontato a tutto tondo, confermando di sognare un giorno di vestire la maglia rossonera."Quando sono nato, mio papà in effetti giocava con i Blues e da ragazzino ci feci qualche provino. Per me dunque è una sfida in più, contro una squadra che sfoggia grandissimi giocatori in ogni ruolo, tutti tra i migliori al mondo: da Lukaku a Jorginho, passando per Pulisic, mio compagno di nazionale. Al Chelsea ho comunque un sacco di amici con cu i sono cresciuto, come Reece Ja mes, Callum Hudson-Odoi. Non vedo l’ora di godermi il momento"."È sempre interessante affron- tare gli ex allenatori. È vero, a Parigi non ho giocato molto con Tuchel, ma ero molto giovane. È comprensibile, ero in fase di apprendistato. Poi comunque sono andato in prestito al Celtic e ho vinto il campionato. Esperienze che fanno crescere."."Sono ambizioso di natura e ogni stagione la affronto con l’idea di fare qualcosa di grande. Per mentalità penso solo a vincere, ad arrivare per primo. In più lo scorso anno avevamo la squadra giusta per fare qualcosa di incredibille"."Il mioobiettivo è diventare uno dei più grandi attaccanti al mondo, come Lukaku, Cavani: voglio segnare tanto, fare assist, sfruttando la mia velocità. Posso giocare su tutto il fronte d’attacco, anche se ho una preferenza per un ruolo da punta"."Da bambino c’ era l’idea che andassi a giocare nelle giovanili del Milan. Le cose dopo sono andate diversamente, però magari al Milan arriverò lo stesso. Quello italiano è un campio-nato appassionante, con molte squadre che possono lottare per lo scudetto: Milan, Inter, Juve, Roma. Magari non è più al top come la Premier League ma la A lo è stata a suo tempo, come quando c’era il grande Milan di mio padre. Si, mi piacerebbe giocarci. Al Milan? . Naturalmente sono foca lizzato sul Lille, ma è sempre stata una mia ambizione giocare un giorno in un grande campionato come la Serie A e in particolare in un grande club come il Milan, che in fondo fa un po’ parte della storia della mia famiglia"."Con Mike Maignan parlo spesso di Milan. Mi dice che si trova benissimo con i tifosi e che la città è fantastica. Ma mi sento anche con Rafael Leao, Fikayo Tomori, tutti miei amici. Il Milan è una bella squadra. Di Serie A parlo anche con Weston McKennie che si sta gode ndo questo periodo alla Juve. Come con Moise Kean, un altro pazzerello, che incrocio sui campi da quando avevamo 13 anni"