Non una mattinata da ricordare per Tite, fresco ex ct della Nazionale brasiliana: uscito alle 6 del mattino per una passeggiata a Barra da Tijuca, una delle zone più chic di Rio de Janeiro, è stato vittima di un furto. Un malvivente gli ha sottratto la collana che portava al collo.



FA ANCORA MALE - Evidentemente il ladro è anche un appassionato di calcio, perché, secondo O Globo, avrebbe rivolto a Tite nell'allontanarsi anche delle accese proteste per l'eliminazione del Brasile ad opera della Croazia ai quarti di finale dei Mondiali. E la federazione sudamericana è ancora in cerca del suo successore, coi nomi di Ancelotti, Mourinho e Guardiola circolati per ora a vuoto.