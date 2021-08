Cagliari-Spezia 2-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 7' p.t Gyasi (S), 13' s.t Bastoni (S), 18' e 22'(rig) s.t Joao Pedro (C)



Assist: 7' p.t Verde (S), 13' s.t Amian (S), 18' s.t Marin (C)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (18' s.t Zappa), Godin (29' s.t Ceppitelli), Carboni (39' s.t Lykogiannis); Nandez, Deiola (18' s.t Pereiro), Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti (39' s.t Simeone). All. Di Francesco



Spezia (3-4-3): Zoet; Nicolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer (40' s.t Vignali); Verde (dal 24' s.t Mraz), Gyasi, Colley. All. Thiago Motta



Arbitro: Francesco Forneau di Roma 1



Ammoniti: 14' p.t Bastoni (S), 45' p.t +2 Nikolaou (S), 34' s.t Zappa (C), 37' s.t Strootman (C)