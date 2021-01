Bruno Satin, ex agente di Todibo, difensore di proprietà del Barcellona, ora al Benfica, accostato alla Lazio, parla a Calciotoday.it: "Abbiamo fatto un buon lavoro portandolo al Barcellona. Il ragazzo che adesso non seguo più io ha un carattere difficile, non ha mai ascoltato i consigli che gli ha dato Abidal, il ds azulgrana. I catalani credevano in lui, invece Todibo pensa di essere un fenomeno ed è per questo motivo che è andata male. Todibo ha grandi qualità ma non ha l’umiltà. Non è l’unico, oggi sono pochi i giovani che ce l’hanno. Però quando arrivi nello spogliatoio di un club importante devi imparare dai veterani, funziona così ovunque, non puoi porti come uno di loro. Le cose arrivano ma serve tempo e pazienza".



SULLA LAZIO - "Io lo conosco benissimo e so cosa gli farebbe bene. Todibo ha bisogno di giocare in un club tranquillo, più piccolo. La Lazio è una società ambiziosa c’è troppa pressione. Non credo che sia l’ambiente ideale per lui. Deve tornare a giocare titolare a sbagliare e di conseguenza migliorare. Perché sbagliando si impara, è successo a tutti, anche ai più grandi. Se va a fare la riserva non gli farà bene".