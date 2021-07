Obiettivo nove ori per l'Italia a Tokyo 2021. I bookmaker fissano il primo traguardo della squadra azzurra ai giochi olimpici, "prenotando" un successo in più rispetto alle ultime tre edizioni, chiuse tutte con otto trionfi. Superare il risultato di Pechino, Londra e Rio de Janeiro vale 1,78, ma la caccia è aperta anche al bottino complessivo di medaglie. L'auspicio del presidente del Coni Malagò è superare le 28 di Rio, un obiettivo alla portata secondo i bookmaker che danno un totale di almeno 35 medaglie - a un passo dal record delle 36 di Roma 1960 - a 1,85. Blindato il primo posto degli Stati Uniti nel medagliere, una scommessa quotata appena a 1,09, con la Cina seconda e lontanissima a 7,00. Per l'Italia, invece, i betting analyst riservano un testa a testa con la Francia, al momento favorita per il maggior numero di medaglie: la selezione Bleu si gioca a 1,49, gli azzurri sono a 2,45.