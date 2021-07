Germania, Francia e Argentina non hanno passato la fase a gironi del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e in vista dei quarti di finale, in programma per sabato 31 luglio, Spagna e Brasile si presentano come le due squadre favorite per la vittoria della competizione. Gli iberici - si legge in una nota - sono la prima scelta sulla lavagna antepost e si giocano vincenti a 2,50, ma la nazionale verdeoro è a un passo a quota 2,75. Occhio al Giappone, che ha chiuso il girone a punteggio pieno, eliminando la Francia, ed è piazzato sul podio dei favoriti a quota 7,00. Le tre squadre sono anche favorite per il passaggio del turno in vista dei quarti. In Spagna-Costa d'Avorio gli iberici si giocano in semifinale a 1,21, contro la quota di 3,90 per Kessiè e compagni. Il Brasile se la dovrà vedere con l'Egitto: verdeoro avanti a 1,18, mentre la nazionale africana è proposta nel testa a testa di Betaland a 4,40. Il Giappone è favorito addirittura a quota 1,10 contro la Nuova Zelanda, mentre c'è equilibrio tra Corea del Sud (1,95) e Messico (1,77).