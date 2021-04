A 100 giorni dall’accensione del tripode, tornano in dubbio i Giochi olimpici di Tokyo. Come riferisce Corriere.it, dal Giappone arrivano le parole di Toshihiro Nikai, segretario generale e numero 2 del partito liberale democratico - lo stesso del premier Yoshihide Suga - che non esclude una cancellazione dell’Olimpiade se i numeri della pandemia dovessero peggiorare ulteriormente. Quella che gli esperti nipponici hanno ribattezzato come la quarta ondata del virus preoccupa, tanto che sono state reintrodotte nuove e più severe restrizioni. Appena pochi giorni fa un sondaggio promosso da Kyodo News ha visto oltre il 70% degli intervistati contrari ai Giochi.