Il nuoto e gli Stati Uniti, un binomio da sempre vincente sia nel maschile che nel femminile.si è confermata anche in questi Giochi come una delle nuotatrici, se non la nuotatrice più grande di sempre: altre quattro medaglie, due argenti nei 400 m stile libero e nella 4x200 stile libero, e due ori negli 800 m e nei 1.500 m sl che portano a 7 il conto degli ori olimpici per la campionessa. Eppure la Ledecky non si è presa tutte le copertine, ha dovuto spartirle con le australiane, l'ha sconfitta in due occasioni e si candida a diventare la nuova padrona del nuoto femminile, ed, prima donna a conquistare 7 medaglie in una sola edizione (4 ori e 3 bronzi).Chi invece non ha avuto pietà e si è imposto come re assoluto di Tokyo è stato, il nuovo profeta del nuoto a stelle e strisce. Venticinque anni da compiere il prossimo 16 agosto, il nuotatore della Florida è il nuotatore più potente e veloce al mondo e lo ha ribadito con una prova di forza impressionante:. Cinque ori e due record mondiali lo hanno inevitabilmente reso l'uomo copertina, nonostante a lui delle copertine interessi davvero poco o nulla. Come non gli interessa nulla del paragone con: il tarlo del, l'eterno dibattito che già riguarda altri sport come il basket (Michael Jordan e LeBron James) o il calcio (Pelé e Maradona, Cristiano Ronaldo e Messi) non lo tocca, lui può essere il più grande a modo suo."In vasca mi sento puro", racconta Dressel, un ragazzo che mantiene questa purezza nei suoi riti e nelle sue peculiarità. Come quellache lo accompagna a ogni gara, memoria di, sua insegnante di matematica ai tempi del liceo e scomparsa nel 2017 (a 62 anni) per un cancro al seno.per contrastare l'ansia, nei quali scrive della sua vita privata e tiene conto dei suoi progressi nel nuoto. O ancora il forte, come testimoniato anche da uno dei tanti tatuaggi che coprono il suo braccio sinistro, l'aquila che sovrasta tutto ("Rappresenta Isaia 40:31", uno dei suoi passaggi preferiti della Bibbia). E ancora l'auto-imposizione di un, unico social sul suo smartphone, le feroci autocritiche che si rivolge, la volontà di("So che può sembrare stupido, ma queste piccole abitudini sono uno dei motivi per cui ho questo successo nello sport. Per me questi piccoli atti sono come monetine che metti in un salvadanaio", aveva raccontato a GQ). Un campione puro e semplice, un nuovo profeta per il nuoto americano: gli USA si godono Dressel, il loro nuovo simbolo.