Intervenuto ai microfoni di Radio Marte l'ex portiere e oggi bandiera dell'Inter, Francesco Toldo ha parlato del campionato dei nerazzurri: "L'Inter continua ad essere l'anti-Juve, nonostante i limiti. Dispiace che l'Inter sia rimasta a corto in termini di punteggio, ma può dire la sua. Il Napoli è ancora Sarri-dipendente. Carlo Ancelotti è un grande allenatore e un grande uomo, ma la squadra deve dimostrare ancora la sua continuità.L'Inter ha allargato la propria rosa, non so quanto il Napoli possa dire altrettanto".

MERET - "Alex è qualcuno da proteggere. Le critiche eccessive sono sempre da evitare, perché deleterie. Vorrei che i tifosi e i giornalisti italiani si comportassero come i tifosi nerazzurri che al San Siro si sono stretti attorno alla squadra".