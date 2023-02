"Vado dritto al punto: mi ritiro. Per davvero". Con un video sulle sue pagine social, Tom Brady, leggenda della NFL, ha annunciato nuovamente il suo ritiro per la seconda - e definitiva - volta all’età di 45 anni. "So che l’ultima volta il processo è stato un po’ problematico, quindi quando questa mattina mi sono svegliato ho pensato solo di spingere “registra” e di farlo sapere a voi per primi, quindi non sarò prolisso. Penso che si abbia a disposizione solo un grande discorso di addio e io ho usato il mio lo scorso anno", ha detto in riferimento alla lunga nota che 365 giorni fa ne annunciava il primo ritiro.



Brady, il più grande quarter back della storia del football americano, lascia dopo una cerriera ventennale, durante la quale ha vinto sette volte il Super Bowl. E chissà come prenderà la notizia del ritiro la bella Veronika Rajek, supermodella slovacca e tifosa eccellente di Brady. La Rajek (Miss Slovakia 2016 e testimonial di numerosi brand in carriera da Dolce and Gabbana a Blumarine e attualmente ambassador di Fashionnova), di recente sui social aveva mandato un messaggio inequivocabile a Brady, che, ricordiamolo, a ottobre 2022 aveva avviato le pratiche per il divorzio dalla moglie, la modella brasiliana Gisele Bündchen, sposata nel 2009 e dalla quale ha avuto due figli.



