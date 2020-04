Tom Brady, superstar della Nfl e vincitore di 6 titoli di campione con i New England Patriots, che ha lasciato di recente firmando per i Tampa Bay Buccaneers, è stato cacciato da un parco della città della Florida, dove si stava allenando da solo: una pattuglia della polizia lo ha avvicinato, confermandogli che la pratica sportiva nei parchi pubblici è attualmente vietata, e gli ha intimato di tornare a casa, cosa che Brady ha fatto.



In seguito è arrivato un messaggio da parte della polizia: "Scusaci Tom Brady! I nostri parchi non vedono l'ora di dare il benvenuto a te e ai tuoi con il più bello dei nostri sorrisi. Fino a quel momento però rimani a casa, e fai tutto ciò che puoi per aiutarci a far abbassare la curva dei contagi". Poco male per Tom, che a casa ha ritrovato la supermodella brasiliana e moglie Gisele Bundchen, la quale, nonostante non calchi le passerelle da un po', non smette di essere ammiratissima dai fan, per la sua vita social e per gli scatti prorompenti, che evidenziano forme perfette.



Vedere per credere.