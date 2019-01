Damiano Tommasi, presidente dell'Aic, parla del caso Koulibaly ai microfoni di Radio Crc: "Abbiamo condannato quanto successo. La gara andava fermata? Io non ero allo stadio, So che gli annunci sono stati mandati. Quella e' la modalita', se la panchina del Napoli ha sollecitato piu' di una volta di intervenire, la partita doveva essere fermata come accaduto in passato. Bisogna capire come individuare i diretti responsabili, senza penalizzare la maggioranza dei tifosi. Ci deve essere un confronto per capire la modalita' migliori con cui intervenire".