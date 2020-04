Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 dell'attuale stato del calcio italiano e della possibilità di ripresa.



PROTOCOLLO PER IL 4 MAGGIO - "La responsabilità è il discrimine forse di alcune risposte incomprensibili. Andare a correre nel parco non è un allenamento da professionista. Vorremmo capire se c'è possibilità di allenarsi individualmente su un campo sportivo più grande, sono scelte subordinate alla responsabilità delle strutture e a un protocollo che noi chiediamo. Non mi risulta ci siano protocolli validati su altri sport individuali".



I PRESIDENTI - "Ci sono anche le responsabilità del datore di lavoro. E' una catena che si deve unire. L'apertura degli sport individuali ci sollecita ad avere un protocollo in sicurezza per lunedì o per quando ci sarà possibilità di averlo. Ci sono anche presidenti che non se la sentono di prendersi la responsabilità, magari in zone in cui il problema è più sentito".



PROTOCOLLO DI SQUADRA - "Il Protocollo per il 18 non è ancora validato e deve essere rivisto, su questo siamo preoccupati, se non è pronto difficile pensare di tornare ad allenamenti di squadra.".