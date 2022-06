E’ ufficiale. Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona.. Un dato ancora più significativo se si tiene conto che, stando a quanto sostengono i sondaggi, a votare per l’ex centrocampista dell’Hellas e della Roma sono stati i giovani insieme a quelle forze sociali delle periferie e ei quartieri ai quali in particolare il candidati delle sinistre si era rivolto nel corso della sua campagna.Qualcuno sosterrà che il successo di Tommasi è stato soprattutto il frutto del harakiri al quale si è sottoposto la destra con la divisione netta tra Sboarina e Tosi, ma sostenere questa tesi sarebbe perlomeno ingeneroso oltrechè niente veritiero.Mai una sola parola, infatti, è uscita dalla sua bocca per proporsi “contro” ma soltanto a favore delle proprie idee e dei suoi ideali. La gente lo ha capito e premiato.Idee e ideali che peraltro, sono gli stessi che hanno caratterizzato la prima parte della sua vita professionale come giocatore e poi come presidente del sindacato dei calciatoLa lezione che fa capo a quella appresa da Tommasi dalla sua stella polare ideologica ovvero don Milani e l’intero movimento cattolico progressista della scuola di Barbiana. Questo per zittire coloro i quali lo accusano di essere un “feroce comunista”. Tommasi è soltanto una persona gentile e per bene che sa come lavorare tra la gente della quale lui fa parte. E Verona deve essere orgogliosa di avere un sindaco come lui. Anche i terribili ultra neri del Bentegodi.