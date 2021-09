Per il nuovo format della piattaforma sportiva, "Culture", è stato intervistato il difensore del Milan, Fikayo Tomori, che ha parlato anche del legame con l'attaccante giallorosso Tammy Abraham, con cui è cresciuto insieme al Chelsea.



"Questa è la prima foto di squadra al Chelsea, io e Tammy siamo uno accanto all'altro - ha detto il rossonero vedendo un'immagine -. Lui si è appena trasferito alla Roma. Sono contento sia alla Roma, ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Abbiamo iniziato a giocare insieme nel Chelsea che avevamo 7 anni e siamo arrivati in prima squadra - ha raccontato -. Quando cresci vuoi arrivare proprio lì ma non sai se accadrà mai. Mi ricordo quando ho segnato il mio primo gol e lui ha segnato una tripletta, è stato il giorno più bello della nostra vita. E ha segnato anche Mason (Mount, ndr). È stato pazzesco, ed è iniziato tutto da questa foto".