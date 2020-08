Difficile, rischioso, spesso inutile. Dare sentenze definitive prima di firme e annunci nel calciomercato moderno, quando nemmeno le visite mediche rappresentano un punto di non ritorno.Perché se negli ultimi mesi è stato il Milan a provare realmente a fare saltare il banco tra Inter e Brescia, la recente rivoluzione anche di mercato della Juve aveva portato a un tentativo in extremis di inserimento:per quanto nella seconda parte di stagione il suo nome fosse in ogni caso sceso dai primi posti delle preferenze bianconere. La Juve si ritiraCon il Brescia non ci sono margini per inserire contropartite tecniche tali da abbattere la richiesta minima di 35 milioni, già sensibilmente ribassata dopo la crisi post-Covid e la retrocessione delle Rondinelle rispetto ai 50 milioni di inizio 2020. Solo cash quindi. EPuò apparire paradossale ma non lo è, la società con il fatturato più alto d'Italia è tra quelle con meno disponibilità economica per acquistare senza scambi o cessioni.I nerazzurri sono davvero troppo avanti sia nella trattativa con il Brescia che in quella con il giocatore, rappresentato da Beppe Bozzo: mancano ormai soltanto i fatidici dettagli, con ogni probabilità verranno sistemati al termine dell'avventura in Europa League.