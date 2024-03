Tonali ancora nei guai, il Newcastle: 'Sandro conserva il pieno sostegno del club'

Un'altra mazzata sul capitolo presente della carriera di. Il calciatore ex Milan, già soggetto ad una squalifica di 10 mesi più altri 8 in prescrizioni alternative, è accusato di altre scommesse, 50 per la precisione, effettuate dal suo arrivo a Newcastle. Di seguito la reazione dei Magpies, affidata ad una nota ufficiale:"Il Newcastle United riconosce un'accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento"