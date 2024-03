Nuovo capitolo della questione che lega Sandroalle. Il centrocampista delè stato ufficialmentedallaper aver. L'italiano ha ora tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere alle accuse dalla. L'exera stato già squalificato dalla Figc - con successiva conferma anche da parte della Fifa -Passato dai rossoneri ai bianconeri in estate per oltre, Tonali avrebbe dunqueL’inchiesta della federcalcio inglese è infatti partitache si fermava proprio al momento in cui l'italiano aveva lasciato la sua nazione e si era trasferito oltremanica. Dopo l'ammissione di essere ludopatico, la FA ha dunque voluto controllare il suo operato in Inghilterra e appurato come l'ex Milan avesse continuato a scommettere anche a Newcastle e sempre su partite di calcio. Qualora dovessero essere confermate le accuse, la sua posizione potrebbe ora aggravarsi e portare a un. Il suo attuale club ha accolto la nota della FA e pubblicatone una dal canto suo, che riportiamo. "Il Newcastle United riconosce un'accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento", ha scritto il club inglese confermando dunque di essereTonali è stato ad oggi, come invece successo in Italia e con la Figc. Si aprono dinanzi a lui oraEssendo già squalificato, la FA potrebbe decidere, in caso di conferma delle accuse, di sottostare alle sanzioni già in essere e non prolungare quindi la data del suo rientro. Oppure la federazione inglese potrebbe, considerato anche l'alto volume di giocate in un intervallo così breve.Tonali era finito sotto indagine anche in Inghilterra nelloper il caso. Si trattava di una sorta didopo che al giocatore era già stata applicata una squalifica dallae confermata dallaa livello mondiale.

Dopo il blitz a Coverciano delle forze dell'ordine datato, Tonali aveva subito. Con la Procura Figc, i suoi legali avevano accettato ile la squalifica diSandro Tonali potrebbe dunquequando la squalifica comminata dalla Figc scadrà.A meno di nuove sanzioni, un'eventualità ora da tenere in conto.