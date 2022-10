Da Verona a Verona. Con in mezzo uno scudetto e un mutamento di prospettive.Protagonista delnel rush finale della scorsa stagione, grazie alla rete contro la, nella rimonta dell’Olimpico, e alla doppietta contro i gialloblù, il centrocampista rossonero si ripresenta al Bentegodi dopo l’intuizione diarrivata nel giorno del suo ventiduesimo compleanno.Una mossa vincente, quella dell’avanzamento a ridosso della punta per sfruttarne le doti di inserimento, in un momento cruciale della stagione."Essere milanista in sere così è un vantaggio", spiegava Tonali, che ora torna al Bentegodi con qualche grado in più. Per inseguire la vetta della classifica e confermarsi.Il Milan lo ha aspettato e oggi è uno dei pilastri del Diavolo. Al momento, il centrocampista azzurro è il terzo giocatore più utilizzato da Pioli, con 992 minuti trascorsi in campo, dietro solo alla coppia centrale Tomori-Kalulu. Sintomo della stima del tecnico, ma anche della centralità assodata nel gruppo (in attesa di Vranckx)., per reagire all’ingiustizia subita dalla squadra all’inizio della sfida. In mezzo, tra il Verona e il, c’è stato il rinnovo di contratto fino al, con ingaggio ritoccato. Il riconoscimento della società all’amore mostrato dal giocatore fin dall’inizio della sua avventura rossonera.