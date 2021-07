La trattativa frapernon si ferma anche se procede incredibilmente a ritmo lento con un'unica grande certezza: Tonali vuole solo ed esclusivamente restare in maglia rossonera al punto da tenere le mani del presidente Cellino legate.Vi abbiamo raccontato a lungo in questi giorni dei ripetuti contatti tra le due società e del dettaglio non da poco () che aper il prestito, come da accordi. La trattativa di fatto è ripartita da zero e per questo sta procedendo a oltranza e senza grossi punti di svolta.Come detto si continua a lavorare per arrivare alla fumata bianca e tuttoOlzer e(non subito, ma dopo la prima settimana del ritiro del Milan) sono i giovani da inserire nell'affare richiesti da Cellino,accettando cifre inferiori e con il disavanzo che sarebbe investito dal Milan per il suo cartellino. Dettagli non da poco, con i tempi che ora stringono.