La Juventus oggi va a Brescia con due obiettivi: vincere per sorpassare almeno per 24 ore l'Inter di Conte (in campo mercoledì sera a San Siro contro la Lazio) al primo posto in classifica e studiare da vicino Sandro Tonali. Secondo Tuttosport, i dirigenti bianconeri seguono con interesse il giovane centrocampista italiano classe 2000, sotto contratto fino a giugno 2021 col club del presidente Cellino, da tempo al lavoro per blindarlo con un nuovo accordo che preveda un aumento di stipendio rispetto all'attuale ingaggio di 250mila euro netti all'anno. Sulle sue tracce ci sono già le principali squadre italiane tra cui Fiorentina, Inter, Milan e Roma oltre ad alcuni club stranieri come Ajax, Borussia Dortmund e Manchester United.