Con questo pezzo si chiude l'analisi dei colpi di mercato, attraverso la quale durante la sessione estiva della campagna trasferimenti 2020-21 vi abbiamo raccontato nel dettaglio alcuni fra gli affari più importanti messi a segno dai principali club della Serie A. Nel corse del periodo caldo del mercato vi abbiamo descritto i dettagli dei trasferimenti di(dalla Roma all'Inter),(dal Brescia al Milan),(dall'Inter al Cagliari),(dall'Inter alla Sampdoria),(dal Parma all'Inter),(dalla Fiorentina alla Juventus) e(dall';Atletico Madrid all'Hellas Verona, dopo aver giocato in prestito alla Roma).Nelle infografiche e nel testo riepiloghiamo le caratteristiche principali dei quattro colpi più significativi. Fra questi, c'è chi ha già giocato con la nuova maglia (Kolarov, 2 presenze in campionato; Tonali, 6 presenze fra campionato ed Europa League; Godin, una partita e un gol segnato in campionato), e chi ancora deve fare il suo esordio nella nuova squadra, ed è questo il caso di Chiesa, il cui passaggio dai viola ai bianconeri ha fatto tanto discutere.Antonio Conte lo ha voluto fortemente, per aggiungere esperienza e "cattiveria" alla sua squadra. Niente mercato dei giovani per i nerazzurri: no a Tonali e Kumbulla, sì a Kolarov e Vidal. Sia come terzo a sinistra nella difesa a tre che, eventualmente, sulla fascia, Kolarov è l'ideale per l'Inter 2020-21."L’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette di stimare il valore di ogni calciatore e confrontarlo alle condizioni economiche dello scambio e del contratto, così da offrire una lettura più scientifica dei colpi di mercato di questa stagione 2020/2021.” Scopri di più Punteggio importante per un calciatore che si accinge a spegnere 35 candeline.. Da un punto di vista finanziario l'acquisto di Kolarov all’Inter si configura come una scelta tattica. Va a puntellare la fascia sinistra dell'Inter, seppur in ottica di breve periodo essendo prossimo al termine della sua carriera. Arriva ad un prezzo di saldo e con un contratto di un solo anno con opzione per il secondo che incide in maniera marginale sui conti nerazzurri. L'importanza del colpo aumenta ulteriormente se consideriamo la sua versatilità. Il doppio ruolo che Kolarov può ricoprire come terzo centrale a sinistra e di esterno in alternativa a Young può rivelarsi perfetto per il 3-5-2 di Conte.Il modello premia così l'ingaggio competitivo a fronte di valori di performance significativi. Specialista delle punizioni, a pesare sull'indice è soprattutto il valore di goal partecipation, che nella scorsa stagione conta 7 goal realizzati di cui 2 su rigore e 3 su punizione. E' il colpo simbolo del mercato del Milan: uno dei più forti e promettenti giovani italiani strappato alla concorrenza di Inter e Juventus. Per i rossoneri, non accadeva da anni. Tonali è il tassello che mancava al centrocampo di Pioli e il colpo perfetto per un club che guarda al presente ma con un occhio anche al futuro.Piuttosto alta per un giocatore così giovane, che infatti a livello meramente statistico non ha ancora grandi numeri dalla sua parte (motivo per cui il suo costo è contenuto). IA questi si aggiungono numeri di performance molto positivi ottenuti nella sua prima stagione in serie A, dove spiccano in particolare 7 assist. Quindi anche per quanto riguarda il prezzo, il Milan si porta a casa il talento per un costo in linea al valore stimato dall’algoritmo, da spalmare con un ottimo quinquennale con ingaggio competitivo. Sarà da valutare l’impatto dei vari bonus, comunque legati alla performance. In finanza l'acquistodi Tonali sarebbe definito un colpo strategico che nel settore è chiamato “growth”. Ciò che viene pagato è il potenziale futuro del giocatore, oltre che la capacità di incidere nell’immediato. Considerato il prezzo non eccessivo pagato dal Milan e il lungo contratto (orizzonte temporale), Tonali rappresenta un ottimo investimento anche da un punto vista finanziario e si candida a essere uno dei migliori colpi growth della serie A. Il modello Moneyfarm valuta gli indicatori di performance in congiunzione con l'età per apprezzare il valore potenziale di un giocatore. Figlio d'arte, Chiesa è stato l'acquisto che ha concluso il mercato in entrata della Juventus. Jolly adattabile a vari ruoli: esterno a tutta fascia nel 3-5-1-2, esterno d'attacco nel 4-3-3, e persino seconda punta, Chiesa porta alla squadra di Pirlo corsa, freschezza e sete di vittorie.Classico colpo last minute e di grande prospettiva per la Juventus. Chiesa arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. A conti fatti si tratta di un'operazione da 60 milioni di euro complessivi spalmati su 3 anni.Un giocatore giovane (classe ‘97) con statistiche interessanti e già tanta esperienza in Serie A:In più le 19 presenze totali in Nazionale (in cui ha segnato anche un goal nella partita Italia-Armenia) sono un indicatore del potenziale del giocatore. Il numero di dribbling effettuati in serie A (secondo alle spalle solo del Papu Gomez nelle ultime quattro stagioni) offre garanzia sul rendimento di Chiesa nei fondamentali più importanti per il giocatore di fascia. Ad incidere negativamente sullo score è il costo complessivo dell'operazione, con valutazioni importanti per un giocatore che andrà a ricoprire il ruolo di esterno. Per giustificare l'esborsoChiesa dovrà conquistarsi un posto da titolare e uno spazio nel gioco di Pirlo. La sua goal participation di 0,23 non sarà semplice da confermare visto il posizionamento presumibilmente più lontano dalla porta e la concorrenza di giocatori esperti e di livello. Dopo una sola stagione all'Inter, per Godin arriva il trasferimento che non ti aspetti, quello nell'ambizioso Cagliari di Giulini. Un bel modo per ripartire, una nuova grande avventura per un campione che ha vinto sia con la Nazionale uruguaiana che con l'Atletico Madrid. Per i rossoblù invece arriva un innesto pesante, per capacità tecniche ed esperienza.Un gran colpo per la difesa del Cagliari che cercava un puntello da affiancare a Klavan. Il Moneyfarm score premia il trasferimento di Godin (classe ‘86) con un punteggio di 3,6 grazie alle condizioni eccezionali del suo ingaggio. Il club rossoblù infatti ha saputo sfruttare la situazione di stallo con l’Inter, per portarsi a casa il centrale uruguaiano a 2,5 milioni a stagione più bonus per tre anni. Per il primo anno, oltre la metà (1,5 milioni) verrà pagata dall'Inter. Un'nter che, dalla sua, può comunque sorridere. Notevole era infatti il peso a bilancio di Godin, forte di un contratto fino al 2022 a 5 milioni e 800 mila euro netti. Ecco, allora, il doppio colpo tattico e speculativo: da una parte quello rossoblù, che spalma lo stipendio su tre anni e beneficia delle agevolazioni fiscali per un giocatore che porta in dote 782 partite in carriera, divise tra club (647) e nazionale (135). Dall'altra quello dell'Inter, che si libera di un giocatore di 34 anni dall'ingaggio pesante.