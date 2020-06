"E' molto più completo di me". Se non suona come un'investitura, poco ci manca. Parole e musica pronunciate da Andrea Pirlo in merito a. Il giovane centrocampista del Brescia, desiderato e conteso da Inter e Juve -si racconta a Sport Week. "Esagerando, Pirlo mi ha dato ragione: non ci somigliamo. Ma da qui a dire che io sia un giocatore più completo di lui...Quando due miei amici i hanno girato sul cellulare la diretta Instagram nella quale si esprimeva così, ci sono rimasto. E ancora adesso sono senza parole. Posso solo rispondergli con un 'grazie'"."Sant'Angelo Lodigiano vive di calcio. Andavo allo stadio e c'erano sempre mille persone, anche in Terza categoria. Il resto lo hanno fatto Enrico (suo fratello, ndr) e l'oratorio. Da lì è partita la mia scalata verso la cima della montagna. La Lombardia Uno? È la mia prima vera squadra. Doveva andarci mio fratello e mi ero messo in mezzo anch'io. Al provino ci portò mamma. Dopo due o tre anni lì, le proposte di Parma e Piacenza. Scegliemmo la seconda perché più vicina a casa. Avevo già ben chiaro che, coi sacrifici necessari, sarei potuto arrivare anche in capo al mondo"."Il Lombardia Uno era affiliato al Milan. Ognu due o tre mesi, cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenano i giovani del club. Non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo"."Mezzala o regista? Sai che non lo so? Mi piacciono entrambi. Dipende da come si schiera l'avversario: contro un 4-4-2 ho più spazio come mezzala, se ho di fronte un trequartista mi piace stare davanti alla difesa perché, saltato lui, ho il campo davanti"."Diventare calciatore. L'avevo chiesto anche in una letterina indirizzata a Santa Lucia. Le avevo dato un'alternativa: o calciatore, o santo. Poi ho capito che per la santità mi sarei dovuto impegnare troppo e ho detto: facciamo calciatore".