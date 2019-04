L’8 maggio compirà diciannove anni. Sandro Tonali, perno del centrocampo del Brescia capolista in Serie B, è seguito costantemente dagli uomini mercato delle big di Serie A e non solo. Juventus e Inter su tutte, ma ci sono anche il Milan e la Roma in corsa per il gioiello del Brescia. Centrocampista elegante, che ama giocare a testa alta e fa dei passaggi (e dei lanci) il suo marchio di fabbrica. Sta impressionando con la maglia delle Rondinelle in Serie B, tanto da aver scomodato paragoni importanti come quello con Andrea Pirlo. Già prima della finestra invernale di mercato, mezza Serie A ha chiesto informazioni al presidente Massimo Cellino. In vista dell’estate, è prevista un’asta milionaria per quello che è considerato uno dei classe 2000 più interessanti d’Europa.



JUVE E INTER AVANTI - La Juventus è in pole position grazie anche al filo diretto con l’entourage di Tonali, l’Inter è subito dietro: Beppe Marotta vuole provare a sfruttare l’ottimo rapporto con Cellino per sorpassare la Juve. La Roma di Monchi aveva già avanzato proposte al Brescia per il cartellino del giocatore, ma con l’addio del direttore sportivo la situazione è in fase di stallo (nonostante Tonali continui a piacere, eccome). E il Milan? Leonardo da mesi fa osservare costantemente il classe 2000, in diverse occasioni gli scout rossoneri erano sugli spalti del Rigamonti per monitorare da vicino la sua crescita. “Essere allenato da Gattuso? È il mio idolo, tifo Milan e per me sarebbe un grandissimo piacere, sarebbe una cosa che ho sempre sognato da bambino”, dichiarava Tonali stesso lo scorso gennaio. MILANISTA DA SEMPRE - La fede rossonera non può bastare per strapparlo alla concorrenza, ma Leonardo vuole far leva anche su quella per provare a battere la concorrenza di Juve e Inter. La corsa a Tonali è sempre più nel vivo, il presidente Cellino lo sa bene: il valore del cartellino è già arrivato a 30 milioni di euro e può salire ancora da qui al termine del campionato di Serie B. Specialmente in caso di promozione in Serie A, nelle idee di Cellino Tonali dovrebbe fare un altro anno a Brescia prima dell’addio definitivo. Lo ha ribadito a tutti, l’idea di partenza è quella di cederlo, ma assicurarsi il prestito almeno per una stagione. Juve, Inter e Milan sono avvisate: la corsa a Tonali è ancora lunga e più aperta che mai…



@AleCosattini