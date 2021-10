. Il rendimento sotto le aspettative del centrocampista in rossonero aveva fatto sorgerein quanti ricordavano quel ragazzino che aveva incantato in Serie B e preso per mano il Brescia anche all'esordio in Serie A. Perplessità che erano sorte, che dopo i dieci milioni di euro pagati per il prestito hanno chiesto e - dopo una lunga trattativa - ottenuto, unotra parte fissa e bonus che avrebbero dovuto sborsare per acquistare a titolo definitivo il classe 2000.Un lungo tira e molla quello della scorsa estate, col presidente Cellino che non sembrava voler fare un passo indietro rispetto agli accordi presi un anno prima e Maldini e Massara dall'altra parte del tavolo decisi più che mai a reimpostare la trattativa su nuove basi. Alla fine, l'accordo: i rossoneri hanno pagato, numero di cui lo scaramantico presidente del Brescia non vuole nemmeno sentir parlare), con ulteriori tre milioni di bonus. Una richiesta "strana", in linea con il personaggio, così come quella di, giorno poco gradito a Cellino.Con l'inizio della nuova stagione, Tonali si è sbloccato.con fisico e tecnica. Una svolta totale, coincisa anche con il cambio di agente. Per la gioia di Stefano Pioli, che rischiava di trovarsi Sandro contro nei derby, vista la, e ora invece può godersi un Tonali leader e tuttocampista.