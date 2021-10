Tra alti e bassi, alternando gol contro squadre importanti a panchine e problemi fisici.in campo. Una stagione in cui, con l'addio di Cristiano Ronaldo, lo spagnolo ha un rivale ingombrante in meno e la seriae costruire, insieme a Paulo Dybala, la coppia su cui Massimiliano Allegri può puntare per il presente e il futuro. L'inizio, dicevamo, non è stato però dei migliori e nei prossimi mesi il numero nove si giocherà la sua opportunità:Al termine della stagione, infatti,e il club del presidente Andrea Agnelli dovrà decidere se esercitare o meno ilprevisto nell'accordo con i Colchoneros. La cifra è stata fissata due anni fa: per acquistare il classe '92 i bianconeri dovranno versare. Una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma dalle parti della Continassa si aspettano segnali importanti da parte di Alvaro.La prossima estate, infatti, vedrà nei piani bianconeri completarsi quelcominciato già da un paio di stagioni e arrivato al suo apice negli ultimi giorni di agosto, col trasferimento die il ritorno di Kean è stato un primo segnale della nuova linea societaria: calciatori giovani, preferibilmente con ingaggi non troppo alti. Un profilo, ma non l'unico, che risponde a questo identikit è quello di Dusan, in piena rottura con la Fiorentina. La scelta sul bomber del futuro la Juve non l'ha ancora fatta: Morata può giocarsi le sue carte, ma serve una svolta già a partire dalla sfida contro l'Inter. Un avversario importante, a cui Alvaro ha già dimostrato di saper fare male.