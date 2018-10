A Genova Lorenzo Tonelli è arrivato con la fama di difensore goleador, visti i precedenti del centrale ex Empoli e Napoli. E in effetti, all'ottava giornata, il centrale si è sbloccato: zuccata all'angolino per firmare lo 0-1 della Sampdoria sul campo dell'Atalanta: "Prima della partita leggevo alcune statistiche che davano Pavoletti come miglior colpitore di testa del campionato. Ci sono rimasto male, perché pensavo di essere io... Quindi, ho rimesso un po' le statistiche a posto" ha scherzato nel post partita Tonelli, come riporta Il Secolo XIX. "La mia esultanza? Una cosa goliardica, legata a un mio gruppo di amici. Con Giampaolo si lavora molto sulle palle inattive. È un aspetto del gioco nel quale crediamo molto e che secondo me, attraverso l'impegno e la volontà, può portare grandi risultati. Nel senso che a fine stagione ti porta in classifica qualche punto in più. Giampaolo ci tiene parecchio tempo alla video analisi, poi arriva la frase celebre ' ragazzi, questo è l'ultimo...', l'ultima prima della successiva decina".



La Sampdoria adesso ha una delle migliori difese nei maggiori cinque campionati europei: "Ecco, questo è un aspetto che mi piace sottolineare quasi più del mio gol perché fare gol è sempre bello, soprattutto porta sensazioni forti. Io l'ultimo lo avevo segnato ad aprile contro l'Udinese. Ma da difensore, finire le partite senza aver incassato reti è sicuramente un dato di grande soddisfazione. Dobbiamo capire - sottolinea il blucerchiato - che le nostre prestazioni partono proprio dalla solidità difensiva".



Tonelli non si sottrae neppure al discorso Nazionale: "Essere convocati è il massimo per qualunque giocatore. Siamo all'inizio di un nuovo ciclo, con il C.T. Mancini, devo provare a metterlo in difficoltà. Qui nella Samp sto ritrovando quella continuità che purtroppo mi è mancata Napoli. Faccio tutto il possibile per stare bene e anzi per stare sempre meglio. Adesso però arriva la sosta del campionato... E ogni tanto a rallentare un po' fa sempre piacere. Meglio se con una classifica così bella" conclude il giocatore.