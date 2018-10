arriva quel secondo che basta prima dell’ex Zapata quando al 4’ tenta il primo affondo. Fin troppo audace Audero però, che rischia qualcosa nei rinvii a rallentatore. Para sicuro su zuccata di Zapata e si mostra scattante sul tiro insidioso del Papu e sulla zampata di Toloi.: provvidenziale la sua caduta in area al 33’ p.t. che permette a Pasalic di non arrivare in tempo sul pallone del gol; al 38’ p.t. ci mette la gamba e salva la difesa blucerchiata. Ottimo anche il suo apporto nella ripresa, Zapata è in difficoltà, così come Barrow.si alza per presentarsi al 20’ p.t con un colpo di testa che per poco non manda sotto i padroni di casa; ammonito.si perde Pasalic, ma fa a sportellate con Zapata quando serve, prendendo anche qualche botta dal nerazzurro. Il suo gol di testa, preciso e smarcato, decide la partita.salva in corner su Gomez e respinge l’avanzata di Masiello; fa muro su qualunque palla in area piccola.qualche sbavatura nelle retrovie, non agisce bene da filtro a metà campo e per questo la Dea ha facilità nelle ripartenze.(Dal 39’ s.t.).capelli al vento per la corsa e il sacrificio, mette in difficoltà Pasalic ma nella ripresa è pressato da Gomez e de Roon che gli tolgono anche il fiato.lo cercano i compagni ma lui dice presente sempre in ritardo, allora si dedica alle retrovie e chiude sull’esterno sinistro Castagne. Si becca pure il giallo.toglie la sfera dai tacchetti di Zapata e tira bene i corner; chiuso da Hateboer, la sua punizione è fioca e lenta.(Dal 15’ s.t.: scalpita, entra e corre sulla destra, impegnando Gollini in una parata non facile. Bene anche il suo corner, che va in gol con Tonelli).contrastato ottimamente da Palomino, poco incisivo in fase di azione ma particolarmente attivo anche con scambi tra i reparti, torna spesso sulla trequarti.(Dal 41’ s.t.).: il capitano si fa beffare dal folletto con la fascia nerazzurra, non riesce a pungere quando Toloi gli permette di controllare palla. Nella ripresa riesce a smarcarsi e a migliorare i movimenti confondendo Freuler.la sua squadra si chiude sui continui attacchi nerazzurri e riesce a trovare il gol al momento giusto. Decisivi i cambi, a cominciare dall'assist-man Ramirez.