La notizia della convocazione in Nazionale di Dennis Praet ha ulteriormente acceso i riflettori sul centrocampista della Sampdoria, finalmente tornato alla ribalta in Belgio, anche agli occhi del C.T. Martinez che spesso era stato 'accusato' dal giocatore di snobbare la Serie A e le sue prestazioni in blucerchiato.



"Praet sta facendo molto bene nella Sampdoria" ha spiegato recentemente il tecnico dei Diavoli Rossi " e la sua chiamata era soltanto questione di tempo". Un tempo che ora, a quattro anni dall'unico gettone con la sua Nazionale, sembra essere tornato. Nel frattempo però a Bruxelles si discute molto anche del futuro del giocatore classe 1994.



La Sampdoria infatti sta provando a trattare con l'entourage dell'ex Anderlecht l'eventuale rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2020. Le parti per il momento restano molto distanti, perchè l'attuale stipendio di Praet (quasi 1,5 milioni a stagione) è già ai limiti del budget doriano. Per rinnovare togliendo o alzando la clausola rescissoria da 26 milioni, la Samp dovrebbe sforare il suo tetto per gli ingaggi. La situazione è ingarbugliata, ma per il momento non preoccupa Corte Lambruschini. Secondo la dirigenza doriana, il rinnovo di Praet attualmente è un 'non problema': ci sarà tempo e modo per discutere i termini e l'eventuale futuro del numero 10 blucerchiato.