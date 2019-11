Luca Toni sveste i panni dell'ex calciatore e si traveste da giornalista. L'ex attaccante azzurro intervista per Dazn Franck Ribery e con la stella della Fiorentina ricorda il Pallone d'Oro 2013, che ha visto il francese arrivare terzo alle spalle di Ronaldo (vincitore) e Messi nonostante l'anno magico con il Bayern Monaco. Toni la definisce una 'bastardata', Ribery commenta amaro: "Sì, veramente. Ho già parlato di questa storia, è stato un momento molto difficile per me. Quando vinci tutto da protagonista, hai fatto il massimo che dovevi fare, anche fuori dal campo, anche con la nazionale sei decisivo. Allora che dovevo fare di più per vincere?".



CASTROVILLI E CHIESA - Ribery parla anche di Chiesa e Castrovilli, giovani talenti della Fiorentina: "Sono forti, giovani e forti. Mi ascoltano quando parlo e questo è importante, perché io da giovane ho giocato con gente come Zidane, Henry, Vieira ed è stato importante per me ascoltare campioni come loro. Cerco di trasmettergli la mentalità. Ad esempio: abbiamo vinto giocando benissimo a Milano, sei contento, ci pensi la sera stessa, ma poi basta. Dal giorno dopo devi già pensare alla partita dopo. Non puoi fermarti a pensare a quella partita fino al mercoledì successivo. Castrovilli mi ha dedicato il goal contro il Sassuolo perché prima della partita gliel'avevo predetto: segnerai e farai 7 con le dita. Detto fatto".