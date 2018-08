Tre volte capocannoniere tra Italia e Germania (Fiorentina 2006, Bayern 2008, Verona 2015), Luca Toni su La Gazzetta dello Sport ha fatto le carte ai grandi attaccanti della Serie A nel giorno in cui parte il massimo campionato.



"Cristiano Ronaldo segnerà intorno ai 30 gol - le parole dell'ex attaccante modenese -, dipende anche da quante partite giocherà. Al limite proveranno a preservarlo per la Champions, ma dubito che salterà tante partite in campionato. Si dice che in Italia per gli attaccanti sia più difficile far gol, vorrà dimostrare che la regola non vale per lui".



A Toni è stato chiesto anche chi, tra Dybala e Ronaldo, guadagnerà di più dalla nuova coppia. "Dybala - la sua risposta - perché CR7 gli insegnerà l'importanza di essere un grande professionista. E poi sul campo, portndosi via attenzioni, gli regalerà libertà in più. Sarà un giochino che piacerà a tutti e due".